كارثة في بنغلاديش.. مصرع 49 شخصا وإصابة أكثر من 300 بحريق اندلع في مخزن للحاويات (صور + فيديو)

قضى 49 شخصا على الأقل في حريق أدى إلى انفجار كيميائي ضخم في منشأة لتخزين حاويات الشحن في بنغلاديش.

وفقا للمسؤولين فإن الحصيلة مرشحة للارتفاع نظرا لأن عدد المصابين تخطى 300 شخص، بعضهم في حال خطرة.

وتولى متطوعون نقل جثث من داخل المنشأة حيث تناثر حطام الحاويات.

واندلع الحريق في وقت متأخر السبت في مخزن في سيتاكوندا يضم نحو 40 حاوية غالبيتها تحتوي على ملابس مخصصة للتصدير إلى شركات أجنبية.

وتقع المنشأة على بعد نجو 40 كلم من ميناء شيتاغونغ الرئيسي جنوب البلاد.

وتسبب الحريق بانفجار مستوعبات تحتوي على مواد كيميائية، ما أدى الى ارتجاج مبان سكنية وتطاير الركام وتحول السماء ليلا إلى اللون البرتقاليـ فيما حاصرت النيران عمال الإطفاء ومتطوعين وصحفيين.

وقال كبير الأطباء في المنطقة الياس تشودري في تصريح لـ"فرانس برس" إن حصيلة القتلى بلغت 49 شخصا مرجحا ارتفاعها، مشيرا إلى أن أشخاصا عدة بينهم صحفيون كانوا يغطون الحدث عبر خاصية البث المباشر على "فيسبوك" لا يزالون في عداد المفقودين.

وواصل رجال الإطفاء إخماد النار بعد ظهر الأحد، وأظهرت لقطات تلفزيونية الدخان يتصاعد من بعض الحاويات بعد أكثر من 19 ساعة على اندلاع الحريق.

وقال قائد العلميات في جهاز الإطفاء رياض الكريم إن سبعة عناصر إطفاء على الأقل قضوا وإن أربعة آخرين لا يزالون في عداد المفقودين.

وذكر أحد المتطوعين للصحافيين "لا تزال هناك جثث في الأماكن التي طالها الحريق.. شاهدت ما بين ثماني وعشر جثث".

وصرح مدير شركة "مخزن بي.ام للحاويات" مجيب الرحمن بأن أسباب الحريق لم تعرف بعد، وقال إن المنشأة تشغل نحو 600 شخص.

وتحتوي منشأة تخزين الحاويات على مادة بيروكسيد الهيدروجين، وفق ما أفاد قائد جهاز الإطفاء الجنرال معن الدين للصحفيين، وقال "لم نتمكن بعد من السيطرة على الحريق بسبب وجود هذه المادة الكيميائية".

من جهته، أعلن الجيش إرسال 250 عسكريا إلى منشأة التخزين لمنع تسرب المواد الكيميائية إلى مياه المحيط الهندي عبر تطويق الموقع بأكياس الرمل.

واندلاع الحرائق أمر شائع في بنغلاديش بسبب التراخي في تطبيق معايير السلامة.

#PrayForChittagong



A huge blast in Sitakundu, Chittagong happened in the mid of the night. The fire broke out at the BM Container Depot at Bhatiari around 11pm and several containers of chemicals exploded. killing dozens of people and seriously injuring 400+ pic.twitter.com/O4CZ14YRlx — Jungkook Bangladesh 🇧🇩 (@JJKBangladesh) June 5, 2022

Fire Service the most dedicated battalion of #Bangladesh who always serve 4the nation.They always sacrifice their lives 2save people.We Rproud of our heroes. Already 9fire fighters died in yesterday’s #Chittagong explosion &many seriously injured.

May Allah accept them as martyrs pic.twitter.com/8T2a4RhCKw — Cosmic Traveler 🇧🇩 (@_Shuyed_) June 5, 2022

المصدر: أ ف ب