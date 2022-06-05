الجيش الباكستاني يقتل سبعة مسلحين قرب الحدود الأفغانية

أعلن الجيش الباكستاني أن قوات الأمن قتلت سبعة مسلحين في عمليتين مختلفتين بالقرب من الحدود الأفغانية يوم الأحد.

وقال في بيان إن خمسة مسلحين قتلوا في غارة على مخبأ بمنطقة جاني خيل بمنطقة بانو بوابة شمال وزيرستان، كما قتل مسلحان آخران في تبادل لإطلاق النار في منطقة قبلية في شمال وزيرستان.

وصادرت قوات الأمن أسلحة وذخائر من المنطقتين وقالت إن المسلحين شاركوا في هجمات على قوات الأمن في الأشهر الأخيرة.

وظلت شمال وزيرستان والمناطق المحيطة بها ملاذًا للمتشددين لسنوات حتى عملية عسكرية واسعة النطاق لتطهير المنطقة في عام 2014.

ولا يزال المسلحون يُظهرون وجودهم من خلال مهاجمة القوات بشكل متقطع هناك.

المصدر: أ ب