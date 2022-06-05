الصحة العالمية تعلن تسجيل 780 إصابة بجدري القردة في 27 دولة

أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل 780 إصابة بجدري القردة في 27 دولة خارج البلدان التي يتوطن فيها المرض، مشددة على أن مستوى الخطر العالمي ما زال متوسطا.

ورجحت المنظمة أن عدد 780 للإصابات من 13 مايو حتى الخميس، هو أقل من العدد الفعلي نظرا إلى أن المعلومات الوبائية والمخبرية محدودة.

إقرأ المزيد

وأشارت المنظمة إلى أنه من الرجح إلى حد كبير أن تكتشف دول أخرى حالات جديدة وأن ينتشر الفيروس بشكل أكبر.

وسجلت بضع حالات فقط استدعت نقل المصابين إلى المستشفيات، فضلا عن المرضى الخاضعين لعزل صحي.

وعددت المنظمة الدول حيث لا يتوطن المرض، التي سجلت أعلى عدد من الإصابات وهي بريطانيا (207) وإسبانيا (156) والبرتغال (138) وكندا (58) وألمانيا (57).

وإلى جانب أوروبا وأمريكا الشمالية، سجلت إصابات بأرقام فردية في الأرجنتين وأستراليا والمغرب والإمارات، فيما تعد إصابة واحدة بالمرض في بلد لا يتوطن فيه "تفشيا للوباء" حسب معايير الصحة العالمية.

وعقدت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي اجتماعا عبر الإنترنت لأكثر من 500 خبير وألفي مشارك لمناقشة جدري القردة والثغرات في المعلومات المتوافرة بشأنه وأولويات الأبحاث.

وشدد الخبراء على الحاجة لإجراء دراسات سريرية على اللقاحات والعلاجات لفهم فعاليتها بشكل أفضل، ودعوا إلى تسريع الأبحاث في الانتشار الوبائي للمرض وانتقاله.

المصدر: أ ف ب