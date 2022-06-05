الولايات المتحدة.. إطلاق للنار في ولاية تينيسي يخلف 3 قتلى و14 جريحا

أعلنت الشرطة الأمريكية أن إطلاقا للنار وقع قرب ملهى ليلي بولاية تينيسي فجر الأحد، أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص، وإصابة 14 آخرين بأعيرة نارية.

وقالت قائدة شرطة تشاتانوغا سيليست ميرفي خلال مؤتمر صحفي إن 14 شخصا أصيبوا بطلقات نارية، فيما أصيب 3 آخرون أثناء محاولتهم الفرار من مكان الحادث.

وأشارت ميرفي إلى أن شخصين لقيا حتفهما متأثرين بجروح ناجمة عن أعيرة نارية فيما توفي شخص ثالث بعد اصطدامه بسيارة.

وأضافت أن 16 من الضحايا كانوا من البالغين وكان أحدهم أحداثا ولا يزال العديد منهم في حالة حرجة، مؤكدة بدء تحقيق شامل في القضية.

وهرع رجال الشرطة إلى موقع الحادث عقب تلقيهم تقريرا عن إطلاق نار في الساعة 2:42 صباحا في شارع ماكالي بالقرب من ملهى ليلي وعثروا على عدة ضحايا.

وذكرت وكالة "أب " أن العديد من القناصة تواجدوا بالمكان فيما طالبت ميرفي كل من لديه معلومات حول إطلاق النار بإبلاغها للشرطة، مشيرة إلى أن الشرطة تعتقد كانت حادثة فردية وليس هناك أي تهديد للسلامة العامة.

ويأتي إطلاق النار في عطلة نهاية الأسبوع بعد إصابة ستة أحداث خلال تبادل لإطلاق النار في المنطقة التجارية بوسط مدينة تشاتانوغا.

المصدر: أ ب