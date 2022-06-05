الشرطة الإيرانية تنفي صحة فيديو متداول عن تعرض عناصرها لإطلاق نار جنوب شرق البلاد

نفت الشرطة الإيرانية تعرض أي من عناصرها لإطلاق نار في زاهدان جنوب شرق إيران بعد تداول فيديو على مواقع التواصل قيل إنه إطلاق نار من قبل مجهولين على عنصرين من الشرطة بزي مدني.

وقال العقيد رحيمي، نائب قيادة شرطة سيستان وبلوشستان: "الخبر ومقطع الفيديو الذي تم نشره على أحد مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر إطلاق مسلحين مجهولين النار على قوات الشرطة بملابس مدنية، داخل مطعم في زاهدان، عار عن الصحة تماما ويتم نفيه".

وانتشر مقطع فيديو على أحد مواقع التواصل الاجتماعي يزعم أنه إطلاق نار من قبل مجهولين على عنصرين من الشرطة في زي مدني أدى إلى مقتلهما في إحدى مناطق مدينة زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران.

المصدر: RT