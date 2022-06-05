زاخاروفا: أمريكا كانت ولا تزال تتنصت على المسؤولين الألمان وليس روسيا

علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على كلام وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر بشأن تهديد "التنصت" الروسي على المسؤولين الألمان.

وأضافت زاخاروفا: "نسيت نانسي فيزر أن تضيف أن المسؤولين الألمان دائما تم التنصت عليهم من قبل الأمريكيين.. الأمريكيون كانوا على الدوام وما زالوا يشاركون في التنصت على المكالمات الهاتفية".

في العام الماضي، اندلعت فضيحة في أوروبا عندما ظهرت معلومات في وسائل الإعلام حول التنصت على المكالمات الهاتفية من قبل أجهزة المخابرات الأمريكية من الأراضي الدنماركية لعدد من السياسيين الأوروبيين، بما في ذلك المستشارة السابقة أنغيلا ميركل.

المصدر: نوفوستي