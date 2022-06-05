3 قتلى و11 جريحا بإطلاق نار في فيلادلفيا (فيديو للحظة بدء إطلاق النار)

أعلنت السلطات الأمريكية أن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 11 آخرون على الأقل جراء إطلاق نار وقع في ساعة متأخرة من مساء السبت في مدينة فيلادلفيا بشمال شرق البلاد.

وقال مفتش الشرطة دي إف بيس خلال مؤتمر صحفي، إن أفراد الشرطة كانوا يقومون بدوريات في منطقة ساوث ستريت المعروفة بأماكنها الترفيهية والحياة الليلية وسط فيلادلفيا عندما سمعوا عدة طلقات نارية وشاهدوا عددا من المشتبه بهم يطلقون النار على حشد كبير قبيل منتصف الليل.

WATCH: A Nest camera from Downtown Charleston captured last night’s shooting on South Street. Numerous people can be seen walking around before dozens of shots ring out for roughly 50 seconds. People can be seen running and heard screaming. @WCBDpic.twitter.com/Sjk4B16jxh — Riley Benson (@RealRileyBenson) May 31, 2022

وذكر بيس أن شرطيا أطلق النار على أحد المشتبه بهم من بعد نحو 9 أمتار، لكن من غير الواضح ما إذا كان المشتبه به قد أصيب.

وأوضح أن القتلى هم رجلان وامرأة ولم تعلن السلطات عن أسمائهم. ولا تزال حالة جرحى الحادث مجهولة.

وقالت الشرطة إنه تم العثور على مسدسين، مشيرة إلى عدم تنفيذها أي اعتقالات.

Saturday night in Philadelphia. A mass shooting on 4th & South Street with reports of nearly a dozen people shot. I’m on scene where police have cordoned off the popular weekend strip, a trail of what appears to be blood snaking along the sidewalk in front of a Rita’s Water Ice. pic.twitter.com/mkUoTvgy2I — Max M. Marin (@MaxMMarin) June 5, 2022

المصدر: "أسوشيتد برس"