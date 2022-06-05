السلطات الإيرانية تكشف حقيقة وفاة أحد العلماء المرتبطين بالبرنامج الصاروخي

كشفت السلطات الإيرانية عن حقيقة وفاة أحد العلماء المرتبطين بالبرنامج الصاروخي الإيراني، بعد أنباء متداولة بذلك الخصوص.

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وأوضح قضاء محافظة يزد قائلا: "لا صحة للأنباء التي تتحدث عن موت أحد علماء الفضاء الإيرانيين في ظروف مشبوهة"، مشيرا إلى أن "المتوفى كان موظفا عاديا في شركة صناعية وليس عالما في مشاريع الفضاء والصواريخ".

وأضاف: "قام أحد أقاربه بنشر هذه الإشاعة لجذب متابعين على مواقع التواصل!! و سوف تتم معاقبة هذا الشخص وفق القانون".



وتوفي المدعو إثر مضاعفات إصابته بمرض أدى إلى دخوله مستشفيات يزد بوسط إيران حيث توفي هناك.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي في إيران فد تداولت نبأ وفاة أحد علماء الفضاء المرتبطين بالبرنامج الصاروخي الإيراني في ظروف مشبوهة، وذلك عقب اغتيال العقيد صياد خدائي وسط طهران ووفاة أحد منتسبي الحرس إثر سقوطه من شرفة منزله، حيث جاء ذلك في محاولة لربط الحوادث الثلاثة بعمليات إسرائيلية سرية في إيران لتصفية ضباط وعلماء إيرانيين.

المصدر: "فارس"