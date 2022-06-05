تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /05.06.2022/
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يواصل الجيش الروسي في إطار عمليته الخاصة في أوكرانيا، استهداف مواقع القوات والبنية التحتية العسكرية الأوكرانية والعمل على تحرير أراضي دونباس وسط تصعيد القصف الأوكراني لدونيتسك.
ميدانيا
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تداعيات العملية العسكرية وأصداؤها
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