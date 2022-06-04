كولومبيا تضع رئيسها تحت الإقامة الجبرية

قررت المحكمة العليا لمدينة إيباغي الكولومبية، وضع الرئيس إيفان دوكي تحت الإقامة الجبرية لمدة 5 أيام لعدم امتثاله لقرار المحكمة.

وأشارت صحيفة "El Tiempo" المحلية، إلى أن "المحكمة اعتبرت أن رئيس الدولة تجاهل قرارها لعام 2020، والذي بموجبه يتعين على السلطات وضع وتنفيذ خطة لحماية منتزه لوس نيفادوس الوطني، الواقع غرب كولومبيا".

وأشارت الصحيفة، أنه "بالإضافة إلى الإقامة الجبرية، تم فرض غرامة مالية على الرئيس".

ووفقا للصحيفة، يعتقد الخبراء أن "قرار المحكمة لا يمكن تنفيذه، نظرًا لأن دوكي محمي بالحصانة الرئاسية، ويجب أن يتخذ البرلمان قرار الملاحقة الإدارية والجنائية لرئيس الدولة حصرا".

المصدر: "تاس" + "El Tiempo"