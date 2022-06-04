وصول 40 سفينة حربية إلى ستوكهولم للمشاركة بمناورات للناتو في بحر البلطيق

وصلت حوالي 40 سفينة حربية تابعة لبلدان الناتو إلى مياه العاصمة السويدية ستوكهولم للمشاركة في مناورات BALTOPS 22 التي ستبدأ الأحد في بحر البلطيق.

وقال وزير الدفاع السويدي بيتر هولتكفيس، في حديثه للصحفيين إن بلاده وفنلندا سينضمان أيضا للمناورات.

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وأضاف أن ما يحدث في المنطقة يمكن تعريفه على أنه "حرب باردة جديدة" أو "ستار حديدي جديد"، معتبرا أن ما يحصل هو "صراع بين دول استبدادية وأوروبا الديمقراطية".

وتابع أن "دول الناتو تبعث بإشارة بشأن أمن المنطقة من خلال السفن التي تم حشدها اليوم في ستوكهولم".

وبين المشاركين في المناورات، تركيا وبلجيكا وبلغاريا والدنمارك وإستونيا وفرنسا وألمانيا ولاتفيا وليتوانيا وهولندا والنرويج وبولندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

المصدر: "الأناضول"