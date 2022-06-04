 
مباشر

وصول 40 سفينة حربية إلى ستوكهولم للمشاركة بمناورات للناتو في بحر البلطيق

أخبار العالم

وصول 40 سفينة حربية إلى ستوكهولم للمشاركة بمناورات للناتو في بحر البلطيق
Globallookpress
سفن حربية تابعة للناتو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t63u

وصلت حوالي 40 سفينة حربية تابعة لبلدان الناتو إلى مياه العاصمة السويدية ستوكهولم للمشاركة في مناورات BALTOPS 22 التي ستبدأ الأحد في بحر البلطيق.

وقال وزير الدفاع السويدي بيتر هولتكفيس، في حديثه للصحفيين إن بلاده وفنلندا سينضمان أيضا للمناورات.

إقرأ المزيد
البنتاغون: مناورات
البنتاغون: مناورات "بالتوبس" إشارة إلى تضامن الناتو مع السويد وفنلندا

وأضاف أن ما يحدث في المنطقة يمكن تعريفه على أنه "حرب باردة جديدة" أو "ستار حديدي جديد"، معتبرا أن ما يحصل هو "صراع بين دول استبدادية وأوروبا الديمقراطية".

وتابع أن "دول الناتو تبعث بإشارة بشأن أمن المنطقة من خلال السفن التي تم حشدها اليوم في ستوكهولم".

وبين المشاركين في المناورات، تركيا وبلجيكا وبلغاريا والدنمارك وإستونيا وفرنسا وألمانيا ولاتفيا وليتوانيا وهولندا والنرويج وبولندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

 

المصدر: "الأناضول" 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا