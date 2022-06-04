وسائل إعلام ترجح ارتباط المرتزق الفرنسي المقتول في أوكرانيا باليمين المتطرف

أفادت صحيفة Libération بأن المرتزق الفرنسي المقتول مؤخرا في خاركوف شرقي أوكرانيا، ربما كان مرتبطا بجماعات فرنسية من اليمين المتطرف.

ووفقا للصحيفة فإن المقتول هو ويلفريد بيليريو عضو ما يسمى "الفيلق الدولي" ويبلغ 32 عاما.

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وأشارت الصحيفة إلى أنه منذ مساء الجمعة، تم تداول معلومات حول مقتله بشكل كبير في مجموعات قوى اليمين المتطرف الفرنسية على شبكات التواصل الاجتماعية.

ونشرت إحدى المجموعات على قناتها في تيليغرام صورة له تكشف عن هويته حيث تطلق المجموعة على بيليريو لقب "المقاتل الفرنسي الذي حارب طوال حياته ضد البلشفية ومعاداة النازية".

وظهرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي يقف فيها المرتزق الفرنسي مؤديا التحية النازية.

وأعلنت إذاعة "أوروبا-1" الفرنسية في وقت سابق عن مقتل أول مرتزق فرنسي في أوكرانيا.

وحسب تقارير إعلامية، فقد أصيب بجروح قاتلة إثر قصف مدفعي قرب خاركوف وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية في وقت لاحق مقتله.

المصدر: نوفوستي