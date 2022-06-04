برلماني روسي: يجب محاكمة جميع مجرمي الحرب في قوات كييف

أكد رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي على ضرورة محاكمة جميع مجرمي الحرب في قوات كييف، بمن فيهم المتورطون في قصف دونيتسك يوم السبت.

وأشار إلى أن قصف القوات الأوكرانية لدونيتسك هو تأكيد آخر على "الحاجة إلى العملية الخاصة التي تنفذها روسيا لنزع السلاح واجتثاث النازية من أوكرانيا".

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وأكد على أن "مقاتلي كييف يواصلون تدمير البنية التحتية المدنية في دونباس حتى خلال انسحابهم، معرضين حياة المدنيين للخطر".

وتابع: "هذا يشبه إلى حد بعيد الانتقام من سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك على قرارهم الانفصال عن أوكرانيا وتحديد مصيرهم بأنفسهم".

وقصفت القوات المسلحة الأوكرانية النار الجزء الأوسط من دونيتسك بصواريخ غراد حوالي الساعة 9 مساء.

وحسب قيادة الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك، أصيب 10 أشخاص بجروح جراء القصف.

المصدر: تاس