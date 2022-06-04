لافروف: تزويد واشنطن ولندن أوكرانيا بالصواريخ بعيدة المدى طريق محفوفة بالمخاطر

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الولايات المتحدة وبريطانيا اختارتا طريقا محفوفة بالمخاطر، عندما قررتا تزويد أوكرانيا براجمات صواريخ بعيدة المدى.

وقال لافروف: "أنتم تشاهدون كيف يتم ضخ الأسلحة الخفيفة والثقيلة إلى أوكرانيا. الآن يقدم الأمريكيون راجمات الصواريخ. وانضم البريطانيون على الفور، على ما يبدو كانوا ينتظرون موافقة واشنطن. وقالوا إنهم سوف يزودون الأوكرانيين الآن براجمات الصواريخ. هذه طريق محفوفة بالمخاطر".

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وأشار إلى أن مثل هذه التصرفات من قبل واشنطن ولندن يمكن أن تؤدي إلى مقتل المزيد من الأوكرانيين.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تشمل راجمات HIMARS الصاروخية بعيدة المدى، عوّلت كييف والناتو عليها كثيرا "في قلب موازين الحرب في أوكرانيا".

المصدر: تاس