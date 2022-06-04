الولايات المتحدة.. طائرة خاصة تحلق "عن طريق الخطأ" فوق المنزل الذي يقضي فيه بايدن عطلته

أعلن مسؤول في البيت الأبيض يوم السبت أن طائرة خاصة دخلت "عن طريق الخطأ" المجال الجوي فوق المنزل الذي يقضي فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن عطلة نهاية الأسبوع.

وأكد المسؤول أن ذلك لم يكن هجوما، مشيرا إلى أنه "تم اتخاذ إجراء احترازي".

وتم نقل الرئيس وزوجته جيل بايدن لفترة وجيزة قبل أن يعودا إلى مقر إقامتهما في منتجع ريهوبوث الساحلي الذي يبعد حوالي 200 كيلومتر شرق واشنطن.

ولفت المسؤول في البيت الأبيض الذي طلب عدم كشف هويته إلى أن بايدن وزوجته "بأمان".

وقال الجهاز الأمني السري الذي يتولى حماية المسؤولين الأمريكيين في بيان "قبيل الساعة 13.00 (17.00 بتوقيت غرينتش)، دخلت طائرة خاصة المجال الجوي المحظور فوق ريهوبوث بعد أن دخلت، عن طريق الخطأ، منطقة آمنة".

وأضاف "تمت مرافقة الطائرة على الفور إلى خارج المجال الجوي المحظور".

وجاء أيضا في البيان أن "التحقيق الأولي يُظهر أن الطيار لم يكن يستخدم القناة الإذاعية الصحيحة ولم يكن يحترم تعليمات السلطات ولم يكن يتابع المسار المعلن عنه".

وختم البيان أن الجهاز السري "سيحقق مع الطيار".

المصدر: أ ف ب