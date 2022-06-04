مدرسان يهاجمان وزير التعليم الأسبق في فرنسا بالكريمة المخفوقة.. فيديو

تعرض وزير التعليم الفرنسي الأسبق جان ميشيل بلانكير للهجوم خلال حملته الانتخابية في مدينة مونتارغيس قبيل الانتخابات البرلمانية.

وذكرت قناة El-se-i التلفزيونية أن الحادث وقع يوم السبت في بلدة مونتارغيس في وسط البلاد. حيث اقترب الرجلان من بلانكير في الشارع ودخلا في مشاحنات معه، ثم رشاه بالكريمة المخفوقة. وبعد الاعتداء تقدم الوزير بشكوى إلى النيابة.

وكتب بلانكير على "تويتر": "الحملة الانتخابية هي لحظة انتصار للديمقراطية من خلال التواصل مع المواطنين. هنا في مونتارغيس سارت الأمور على ما يرام في الاجتماع مع المواطنين. ولكن تعرضت للهجوم من قبل شخصين حاولوا تخريب هذه الأجواء، ونحن لا نقبل ذلك. يحيا السلام، يحيا الاحترام، تحيا الديمقراطية".

ونقلت القناة التلفزيونية مقتطفات من بيان للمدعي العام في مونتارغيس، قال فيه إن اثنين من المهاجمين اعتقلا. وهم رجال تتراوح أعمارهم بين 51 و57 ويعملون كمدرسين.

المصدر: تاس