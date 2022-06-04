ألبانيا تنتخب أرفع مسؤول عسكري لرئاسة البلاد

انتخب البرلمان الألباني رئيس هيئة الأركان العامة بالجيش الجنرال باجرام بيغاج، رئيسا جديدا للبلاد بعد ثلاث جولات من التصويت.

وفاز الميجور الجنرال باجرام بيغاج بالمنصب بأغلبية 78 عضوا من نواب البرلمان البالغ عددهم 140 عضوا، مقابل معارضة 4 وامتناع نائب عن التصويت.

ورشح الحزب الاشتراكي اليساري الحاكم بيغاج، 55 عاما، بعد فشله في التوصل إلى تسوية مع المعارضة بشأن مرشح يتولى المنصب بعد انتهاء ولاية الرئيس إلير ميتا.

وصوت معظم نواب المعارضة ضد بيغاج فيما قاطع حزب آخر التصويت.

وبيغاج هو ثامن رئيس لألبانيا ما بعد الشيوعية وثالث عسكري يشغل المنصب.

ويضطلع الرئيس، الذي تبلغ مدة ولايته خمس سنوات، بدور شرفي إلى حد كبير ومن المتوقع أن يتجاوز المرشح المختار الانقسامات الحزبية. وهو يتمتع ببعض النفوذ على القضاء والقوات المسلحة وتقتصر ولايته على فترتين.

المصدر: وكالات