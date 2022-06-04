 
مباشر

ألبانيا تنتخب أرفع مسؤول عسكري لرئاسة البلاد

أخبار العالم

ألبانيا تنتخب أرفع مسؤول عسكري لرئاسة البلاد
Gent SHKULLAKU / AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t62l

انتخب البرلمان الألباني رئيس هيئة الأركان العامة بالجيش الجنرال باجرام بيغاج، رئيسا جديدا للبلاد بعد ثلاث جولات من التصويت.

وفاز الميجور الجنرال باجرام بيغاج بالمنصب بأغلبية 78 عضوا من نواب البرلمان البالغ عددهم 140 عضوا، مقابل معارضة 4 وامتناع نائب عن التصويت.

ورشح الحزب الاشتراكي اليساري الحاكم بيغاج، 55 عاما، بعد فشله في التوصل إلى تسوية مع المعارضة بشأن مرشح يتولى المنصب بعد انتهاء ولاية الرئيس إلير ميتا.

وصوت معظم نواب المعارضة ضد بيغاج فيما قاطع حزب آخر التصويت.

وبيغاج هو ثامن رئيس لألبانيا ما بعد الشيوعية وثالث عسكري يشغل المنصب.

ويضطلع الرئيس، الذي تبلغ مدة ولايته خمس سنوات، بدور شرفي إلى حد كبير ومن المتوقع أن يتجاوز المرشح المختار الانقسامات الحزبية. وهو يتمتع ببعض النفوذ على القضاء والقوات المسلحة وتقتصر ولايته على فترتين.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا