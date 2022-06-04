ألمانيا.. العثور على ضحية خامسة لحادث قطار الألب

أعلنت الشرطة الألمانية يوم السبت العثور على جثة ضحية خامسة تحت قطار خرج عن مساره أمس الجمعة في جبال الألب جنوبي البلاد.

وأشارت في بيان لها، إلى أنه "تم العثور على جثة الرجل بعد فشل المحاولات الأولية لرفع العربات التي خرجت عن مسارها، وكان على عمال الإنقاذ الانتظار حتى يتم إحضار رافعة ثقيلة إلى موقع الحادث".

وأضافت: "ما زال التحقيق جاريا في ملابسات خروج القطار عن مساره".

وذكرت مصادر مطلعة، إلى أن "القطار كان يقل قرابة 140 شخصا وقت وقوع الحادث، بينهم طلاب كانوا في طريقهم إلى ديارهم لقضاء عطلة".

من جهتها، قالت شرطة منطقة بافاريا الجنوبية، إن "44 شخصا آخرين أصيبوا جراء الحادث".

وخرج القطار الإقليمي الذي كان متجها إلى ميونيخ عن مساره بعد ظهر الجمعة، وانقلبت 3 من العربات ذات الطابقين جزئيا، وتم إخراج أشخاص من النوافذ.

المصدر: "أ ب"