إطلاق عملية لنزع السلاح شمالي تشاد بعد اشتباكات دامية

أمر رئيس المجلس العسكري الحاكم في تشاد محمد إدريس ديبي إيتنو بإطلاق عملية لنزع سلاح في أقصى شمال البلاد، بعد 12 يوما من اشتباكات مسلحة خلفت نحو مئة قتيل في المنطقة.

وقال ديبي إيتنو في بيان له تزامنا مع زيارته لكوري - بوغوري شمال البلاد إنه "لا ينبغي لأي مدني بأن يحمل سلاحا حربيا"، فيما أمر بإطلاق "عملية نزع سلاح شاملة في المنطقة".

وأضاف: "على كل التشاديين والأجانب الذين ينقبون في موقع الذهب في كوري-بوغودي مغادرة المكان في موعد أقصاه الأحد. سيتم إنشاء معسكر... لمنع أي تسلل".

وختم "لن أغادر كوري - بوغوري حتى يتم تنفيذ تعليماتي على الأرض".

وبدأت الاشتباكات في 23 مايو بين عمال مناجم ذهب غير قانونية في كوري-بوغودي على بعد حوالى ثلاثين كيلومترا من الحدود الليبية، وتفاقمت لتخلف نحو مئة قتيل وأربعين جريحا على الأقل.

وتقع كوري-بوغوري في منطقة تيبستي الصحراوية والتي يصعب الوصول إليها، وهي مليئة بالمناجم التي كثيرا ما يستغلها سرا العديد من الباحثين عن الذهب من أنحاء البلاد ومن ليبيا والنيجر والسودان المجاورة.

ومناخ المنطقة قاس ما يصعب على السلطات السيطرة عليها.

وتعتبر تيبستي تاريخيا منطقة متمردة، وهي مهد العديد من حركات التمرد الكبرى منذ استقلال تشاد عام 1960.

ومنذ اكتشاف رواسب الذهب فيها عام 2012، أثارت مناجم هذه المقاطعة جشع التجار وآلاف عمال المناجم والجنود التشاديين وأعضاء المعارضة التشادية والسودانية المسلحة بحثا عن المعدن الثمين.

كما يتدفق إلى المنطقة كثير من الشبان التشاديين الفقراء من وسط البلاد، لكنهم يقعون فريسة عصابات توظفهم في ظروف صعبة.

المصدر: "أ ف ب"