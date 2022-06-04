قرغيزستان.. اعتقال وزير الصحة بشبهة فساد

أكدت الدائرة الصحفية للمحكمة العليا في قرغيزستان صدور حكم قضائي بتوقيف وزير الصحة عليم قدير بيشنالييف، "بشبهة فساد".

وجاء في بيان الدائرة، أنه "بموجب القرار طبق قاضي التحقيق في محكمة مقاطعة أوكتيابرسكي في بيشكيك اعتقال وزير الصحة عليم قدير بيشينالييف"، مشيرا إلى أن "مدة الاعتقال شهر واحد".

ووفقا للمرسوم الذي وقعه رئيس قيرغيزستان صادر جابروف، سيتولى نائب وزير الصحة زاركينبيك قاسمبيكوف منصب الوزير.

وجرى اعتقال بيشنالييف الخميس الماضي للاشتباه في تورطه في الفساد، وأفاد مكتب المدعي العام للبلاد أنه "يجري التحقيق معه في 5 قضايا فساد ضد الوزير ومسؤولين آخرين".

وأضاف المكتب: "لاحظت الإدارة أن المسؤولين يشتبه في قيامهم بالتزوير في اللقاحات ضد فيروس كورونا، مما أدى إلى إصابة الدولة بأضرار بلغت 1.58 مليار سوم (حوالي 18.6 مليون دولار)".

وأصبح بيشنالييف وزيرا للصحة في قيرغيزستان الخريف الماضي، ومن المعروف أيضا أنه دعا بنشاط إلى علاج فيروس كورونا بـ"البيش"، وهو نبات سام جدا.

المصدر: "تاس"