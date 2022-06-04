مسؤول ألماني: المطالبة بحظر شامل للغاز الروسي "غير منطقية ووقحة"

حذر رئيس الاتحاد الألماني للصناعات الكيماوية، كريستيان كولمان، من ضرر كبير قد يلحق ببلاده والاتحاد الأوروبي في حال حظر استيراد الغاز الروسي.

ونقلت عنه صحيفة Frankfurter Allgemeine Zeitung يوم السبت قوله: "دول أوروبا الشرقية تعتمد بشكل شبه كامل على إمدادات الطاقة الروسية. ويعتبر الغاز عمودا فقريا للصناعة الألمانية".

وأضاف أن "الصناعات الكيماوية في ألمانيا وباقي دول الاتحاد الأوروبي ستتضرر في حالة فرض حظر شامل على إمدادات الطاقة الروسية".

المصدر: تاس