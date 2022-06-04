قبرص تدين ممارسات تركيا إزاء مطار شمال الجزيرة

دانت جمهورية قبرص التغيير الذي طرأ على وضع مطار تمبو (الاسم التركي - إركان) شمال الجزيرة، والذي أضفت عليه أنقرة صفة مطار محلي في تركيا.

وقال الممثل الرسمي لحكومة جمهورية قبرص، ماريوس بيليكانوس، لوكالة الأنباء القبرصية، "الإجراءات التي اتخذتها أنقرة فيما يتعلق بهذا المرفأ الجوي "تثبت أهدافها طويلة الأمد لوضع الجزء المحتل من قبرص تحت السيطرة الكاملة لتركيا".

وشدد بيليكانوس على أن التغيير في وضع مطار تمبو (إركان) جاء بعد التطوير غير القانوني من قبل السلطات القبرصية التركية لمنطقة جديدة في فاروشا.

وأضاف: "مرة أخرى، نواجه نتيجة سلبية، وسلوكا استفزازيا من الجانب الآخر" ووعد بأن "بأن السلطات ستواصل جهودها بكل الوسائل المتاحة" حتى تنجح في وضع حد لأعمال تركيا غير القانونية وتوجيه الجهود لحل مشكلة قبرص في الاتجاه الصحيح".

المصدر: تاس