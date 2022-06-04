 
مباشر

كوبا.. مصرع 3 أشخاص على الأقل خلال مرور الإعصار "أغاثا"

أخبار العالم

كوبا.. مصرع 3 أشخاص على الأقل خلال مرور الإعصار
Gettyimages.ru
كوبا.. مصرع 3 أشخاص على الأقل خلال مرور الإعصار "أغاثا"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t61k

لقي ثلاثة أشخاص على الأقل مصرعهم في كوبا جراء إعصار "أغاثا" الذي عصف بالعاصمة هافانا وعدد من المقاطعات الكوبية.

وقال معهد الأرصاد الجوية الكوبي إن "أمطارا غزيرة وعواصف رعدية، أثرت على المناطق الغربية والوسطى من كوبا بهطولات متواصلة تجاوزت 200 ملم ستستمر طوال نهار الجمعة والسبت".

وعثر على جثة رجل مفقود يبلغ من العمر 44 عاما مساء الجمعة في مقاطعة بينار ديل ريو (غرب كوبا) بعد سقوطه في نهر، حسب الموقع الإخباري الحكومي "كوباديبات" الذي تحدث عن فقدان شخص آخر في المنطقة نفسها.

وأعلن مصرع شخصين آخرين في منطقة هافانا أحدهما رجل في التاسعة والستين من العمر.

وهطلت أمطار غزيرة في عدد من أحياء العاصمة الكوبية بما فيها المدينة القديمة ووسط هافانا.

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا