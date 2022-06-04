كوبا.. مصرع 3 أشخاص على الأقل خلال مرور الإعصار "أغاثا"

لقي ثلاثة أشخاص على الأقل مصرعهم في كوبا جراء إعصار "أغاثا" الذي عصف بالعاصمة هافانا وعدد من المقاطعات الكوبية.

وقال معهد الأرصاد الجوية الكوبي إن "أمطارا غزيرة وعواصف رعدية، أثرت على المناطق الغربية والوسطى من كوبا بهطولات متواصلة تجاوزت 200 ملم ستستمر طوال نهار الجمعة والسبت".

وعثر على جثة رجل مفقود يبلغ من العمر 44 عاما مساء الجمعة في مقاطعة بينار ديل ريو (غرب كوبا) بعد سقوطه في نهر، حسب الموقع الإخباري الحكومي "كوباديبات" الذي تحدث عن فقدان شخص آخر في المنطقة نفسها.

وأعلن مصرع شخصين آخرين في منطقة هافانا أحدهما رجل في التاسعة والستين من العمر.

وهطلت أمطار غزيرة في عدد من أحياء العاصمة الكوبية بما فيها المدينة القديمة ووسط هافانا.

المصدر: أ ف ب