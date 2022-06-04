الخارجية البولندية: الاتحاد الأوروبي ينظر في حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا

قال نائب وزير الخارجية البولندي، بافيل يابلونسكي، إن الاتحاد الأوروبي يعمل على صياغة حزمة سابعة من العقوبات ضد روسيا.

وأعرب يابلونسكي عن أمله في أن تسري العقوبات على إمدادات الغاز من روسيا، وفصل البنوك الروسية عن نظام سويفت.

وأضاف: "يجب أن تكون العقوبات أكثر صرامة على صعيد الغاز الذي لا يزال بإمكان روسيا بيعه، وفصل جميع البنوك الروسية عن نظام سويفت. أتحدث هنا بشكل أساسي عن "غازبروم بنك"... كما يجب حظر التقنيات التي لا يزال من الممكن توريدها لروسيا واستخدامها في صناعاتها".

المصدر: نوفوستي