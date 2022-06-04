وزير الخارجية الأوكراني: دعوات ماكرون تؤدي "لإذلال فرنسا"

انتقد وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا دعوات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى "عدم إهانة روسيا"، معتبرا أن هذا الموقف يؤدي إلى "إهانة فرنسا".

وقال كوليبا في تغريدة على "تويتر" إن "الدعوات لتجنب إهانة روسيا لا يمكن إلا أن تذل فرنسا أو أي دولة أخرى".

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وأضاف: "نحن جميعا نركز بشكل أفضل على كيفية وضع روسيا في مكانها وهذا سيجلب السلام وينقذ الأرواح".

والجمعة، أقر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفشل النهج الذي تتخذه الدول الغربية في التعامل مع روسيا، داعيا لتغيير النهج الأوروبي مع روسيا التي "لايمكن إهانتها".

وقال ماكرون في مقابلة مع صحيفة "Ouest France"، إنه يعارض النهج الحالي للغرب في التعامل مع روسيا، لأنه "سيأتي يوم يتعين علينا فيه استئناف التعاون معها".

وأضاف أنه لم "يخف حقيقة إجراء مفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وظل على اتصال به بناء على طلب رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي".

وشدد ماكرون على ضرورة أن يميز الغربيون "بين التصرف السريع والقوي والتهوّر"، مشيرا إلى أن للحرب في أوروبا "عواقب مباشرة على حياتنا، زمن الأزمات سوف يستمر".

وقال: "عندما يتوقف القتال يوما ما، يمكننا تمهيد الطريق للخروج من الأزمة عبر الدبلوماسية... أنا مقتنع بأن على فرنسا لعب دور الوسيط"، في إشارة إلى حل دبلوماسي للأزمة في أوكرانيا.

المصدر: وكالات