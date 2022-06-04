وسائل إعلام: سفينة الأبحاث الصينية سعت لمراقبة المنطقة الاقتصادية اليابانية

دخلت سفينة أبحاث صينية المنطقة الاقتصادية الخاصة لليابان قرب جزر سينكاكو دون إذن من الجانب الياباني، ورجحت بعض وسائل الإعلام أنها تهدف لمراقبة مياه اليابان ومنطقتها الاقتصادية.

وقالت قناة NHK: "أجرت سفينة أبحاث صينية دخلت المنطقة الاقتصادية الخاصة لليابان بالقرب من جزر سينكاكو اليوم السبت بحثا هناك دون إذن من الجانب الياباني، ومن المحتمل أن تكون تركت معدات مراقبة في البحر".

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وجزر سينكاكو (الاسم الصيني - دياويو) هي موضوع نزاع إقليمي بين الصين واليابان.

وتؤكد اليابان أنها تشغل هذه الجزر منذ عام 1895، فيما تشدد الصين على أن الخرائط اليابانية لعامي 1783 و1785، صنفت هذه الجزر أراضي صينية.

وبعد الحرب العالمية الثانية، وقعت جزر سينكاكو تحت سيطرة الولايات المتحدة، وتم تسليمها لليابان عام 1972.

المصدر: تاس