أوكرانيا تعلن مقتل 4 من المرتزقة الأجانب كانوا يقاتلون في صفوف قواتها

أعلنت أوكرانيا السبت، مقتل 4 متطوعين عسكريين أجانب "مرتزقة"، مشيرة إلى أن الرجال الأربعة هم من ألمانيا وهولندا وأستراليا وفرنسا، وأن الجميع قتلوا بقصف روسي على جبهة خاركوف.

وقالت في بيان: "فقدنا رفاقنا في السلاح".

من جهته، أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الهولندية، مصرع مواطن له في مايو الماضي، مشيرا إلى أن "مواطنه يدعى رونالد فوغلار قتل قبل أيام بنيران المدفعية".

من جهتها، ذكرت صحيفة "تسمانيا ميركوري"، أن أستراليا يدعى مايكل تشارلز أونيل ويبلغ 47 عاما، قتل أيضا في المنطقة".

وأكدت باريس أمس الجمعة، أن "متطوعا فرنسيا قتل في معارك في أوكرانيا عقب تقارير عن مقتله بنيران المدفعية في منطقة خاركوف"، وأرفق البيان الرسمي السبت، بصور لرجال بلباس عسكري حاملين أسلحة خفيفة.

وأعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن تشكيل القوة في الأيام الأولى للعملية العسكرية الروسية الخاصة، ثم قالت كييف بعيد إعلانه إنها "تلقت قرابة 20 ألف طلب".

وأكدت روسيا هذا الأسبوع، إنها قتلت "مئات" المقاتلين الأجانب في أوكرانيا منذ بدء العملية في 24 فبراير الماضي، وأوقفت تدفق المزيد.

المصدر: "أ ف ب"