قالت وسائل إعلام إن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية التي تجمع معلومات استخبارية عن الأمريكيين الذين انضموا لصفوف المتطوعين الأجانب بأوكرانيا، قلقة بشأن عودة النازيين الجدد لوطنهم.

وبحسب موقع The Grayzone ، بينما تغرق الولايات المتحدة في حالة حداد بعد سلسلة من عمليات إطلاق النار الجماعية، يكتسب النازيون الأمريكيون خبرة قتالية بأسلحة متطورة في أوكرانيا.

وبحسب الموقع، فإن الأمريكيين المعروفين في وطنهم بآراء اليمين المتطرف يخدمون في صفوف القوات المسلحة لأوكرانيا، وإن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية التي تجمع معلومات استخبارية عن الأمريكيين الذين انضموا إلى صفوف المتطوعين الأجانب في أوكرانيا، قلقة بشأن عودة النازيين الجدد إلى وطنهم.

وتساءل كاتب المقال، الصحفي ألكسندر روبنشتاين. "ماذا سيحدث لنا في أمريكا عندما يعود هؤلاء المخادعون النازيون إلى ديارهم؟"، منوها بأن السلطات الفيدرالية تشعر بالقلق بشأن عودة المتطرفين البيض وغيرهم من المتطرفين الذين تم "تسليحهم" بأساليب جديدة تم تعلمها في أوكرانيا.

ولفت الموقع إلى وثيقة الجمارك وحماية الحدود الصادرة بناء على طلب المنظمة الأمريكية غير الربحية Property of the People، إذ تقول الوثيقة: "الجماعات القومية الأوكرانية، بما في ذلك كتيبة آزوف، تعمل بنشاط على تجنيد النازيين الجدد المتشددين للحرب ضد روسيا".

في وقت سابق، أشار موقع "بوليتيكو" أيضا إلى أن المسؤولين الأمريكيين يستجوبون الأمريكيين الذين يتطوعون للذهاب إلى أوكرانيا في المطارات.

المصدر: نوفوستي