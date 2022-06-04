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بشكل مفاجئ.. الشرطة تخلي ساحة وسط لندن في اليوم الثالث من اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث

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بشكل مفاجئ.. الشرطة تخلي ساحة وسط لندن في اليوم الثالث من اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث
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أعلنت الشرطة البريطانية السبت إخلاء ميدان ترافالغار في لندن في اليوم الثالث باليوبيل البلاتيني بمناسبة تسلم الملكة إليزابيث الثانية العرش بعد ورود أنباء متضاربة عن وقوع انفجار.

وبحسب وسائل إعلام، أخلت الشرطة وطوقت ميدان ترافالغار صباح السبت، مما أدى إلى هز العاصمة البريطانية في اليوم الثالث من اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث.

ولم تحدد شرطة العاصمة سبب الإخلاء، لكنها قالت في تغريدة على تويتر، إن الضباط يتواجدون حاليا في مكان الحادث في الساحة التي تقع في الطرف المقابل للمول من قصر باكنغهام، حيث تقام حفلة موسيقية كبيرة مقررة يوم السبت آخر النهار.

وبعد بضع دقائق، غردت الشرطة بأن "الحادث قد انتهى الآن" وأنهم سيعيدون فتح الميدان "في الوقت المناسب".

ولم تتوافر على الفور تفاصيل أخرى عن طبيعة الحادث. 

ونقلت صحيفة "ديلي ستار" عن شهود عيان قولهم إنهم سمعوا "دويا كبيرا".

ويزدحم وسط لندن بالزائرين من أماكن أخرى في بريطانيا وحول العالم للاحتفال بعيد ميلاد الملكة السبعين على العرش.

المصدر: وسائل إعلام بريطانية

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