قراء صحيفة إيطالية يناصرون روسيا ويتخوفون من تداعيات العقوبات

أشاد قراء صحيفة "Il Giornale" الإيطالية بمقال نشرته بقلم رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني، والذي ذكر فيه أن الأحداث في أوكرانيا أظهرت انعزال الغرب عن بقية العالم.

وحسبالصحيفة، قال أحد القراء إن "روسيا تفوز، ونحن نقف في مستنقع والأوساخ حتى أعناقنا".

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وقال معلق آخر: "هم فقط لا يريدون سماع ما تقوله روسيا. إنها مثل محاولة إصلاح سيارة دون فهم مصدر المشاكل".

وقال آخر :"الغرب ليس موحدا وغير حاسم. في الوقت الحالي، حكوماتنا العميلة تابعة لحلف شمال الأطلسي".

ولخص القراء: "لقد فازت روسيا بالفعل، والخاسر الوحيد سوف نكون نحن الأوروبيون، وإيطاليا في المركز الأول".

وصعد الغرب ضغوط العقوبات على موسكو بعد بدء عملية عسكرية في أوكرانيا. ومؤخرا فرض الغرب الحزمة السادسة من العقوبات.

وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد صرح بخصوص العقوبات التي تمارس وتفرض ضد روسيا، "بأن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة الأمد لدول غير صديقة، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأسره".

وفي إطار العقوبات الجديدة في حزمتها السادسة، سيتخلى الاتحاد الأوروبي عن استيراد النفط الروسي عن طريق البحر في غضون ستة أشهر وعن المنتجات النفطية في غضون ثمانية أشهر، كذلك تم إدراج أفراد في قائمة العقوبات.

المصدر: نوفوستي