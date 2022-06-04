الولايات المتحدة تشيد بـ"تقدم المغرب الملحوظ" في مجال الحريات الدينية

أشادت واشنطن بما اعتبرته "تقدم المغرب الملحوظ" في مجال الحريات الدينية، من خلال عدد من المبادرات التي أطلقتها المملكة.

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وفي مؤتمر صحفي حول تقرير عام 2021 عن الحرية الدينية الدولية، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن: "إن احترام الحرية الدينية ليس فقط من أعمق القيم الراسخة وحق أساسي..إنه أيضا، من وجهة نظري، أولوية حيوية في السياسة الخارجية..إليكم السبب..نحن نعلم أنه عندما يتم احترام الحق الأساسي لكل شخص في ممارسة عقيدته أو اختيار عدم اتباعه، يمكن للناس تقديم مساهماتهم الكاملة في نجاحات مجتمعهم، مجتمعات بأكملها أفضل حالا".

وأضاف بلينكن: "من ناحية أخرى، عندما تنكر الحكومات هذا الحق، فإنه يشعل التوتر ويزرع الانقسام ويؤدي في كثير من الأحيان إلى عدم الاستقرار والصراع".

وتابع وزير الخارجية الأمريكي: "يتضمن تقرير هذا العام العديد من البلدان التي نشهد فيها تقدما ملحوظا، وذلك بفضل عمل الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين..على سبيل المثال، أطلقت المملكة المغربية العام الماضي مبادرة لتجديد مواقع التراث اليهودي مثل المعابد والمقابر، ولإدراج التاريخ اليهودي في مناهج المدارس العامة المغربية".

المصدر: RT