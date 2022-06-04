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لأول مرة.. رئيس وزراء اليابان قد يحضر قمة الناتو

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لأول مرة.. رئيس وزراء اليابان قد يحضر قمة الناتو
Legion-Media Stanislav Kogiku / SOPA Images/Sipa USA
رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا
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أفادت قناة "إن إيتش كي" اليابانية نقلا عن مصادرها بأن رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، يدرس إمكانية المشاركة في قمة حلف الناتو في مدريد في أواخر يونيو.

وحسب القناة، فإن كيشيدا يعتزم مناقشة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وأعمال الصين وكوريا الشمالية والكشف عن خطط اليابان لتعزيز قدراتها الدفاعية بشكل جذري.

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وقد يكون كيشيدا أول رئيس وزراء ياباني يحضر قمة الناتو.

ومن المقرر أن تعقد قمة الناتو في العاصمة الإسبانية خلال الفترة بين 28 و30 يونيو الجاري. ومن المتوقع أن يقرر المشاركون نهجا استراتيجيا جديدا وسيدرسون تعزيز قدرات الحلف وعواقب التغير المناخي.

المصدر: تاس

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