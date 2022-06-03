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ستولتنبرغ يؤكد لأردوغان ترحيبه بجهود أنقرة بشأن الحبوب الأوكرانية

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ستولتنبرغ يؤكد لأردوغان ترحيبه بجهود أنقرة بشأن الحبوب الأوكرانية
Legion-Media SplashNews.Com
صورة من الأرشيف
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رحب الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، في اتصال مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بجهود تركيا للاتفاق مع روسيا على شروط نقل الحبوب من الموانئ الأوكرانية.

وكتب ستولتنبرغ على "تويتر" أنه أجرى "مكالمة هاتفية بناءة مع الرئيس أردوغان"، مضيفا أن تركيا تعتبر "حليفا قيما" للناتو.

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وتابع: "نرحب بجهودها الراية إلى تحقيق الصفقة من أجل ضمان الأمن الغذائي".

وأشار ستولتنبرغ إلى أنه بحث مع أردوغان كذلك مسألة انضمان فنلندا والسويد إلى الناتو الذي تعرقله تركيا.

وأكد: "نخطط لمواصلة حوارنا".

المصدر: إنترفاكس

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