خبير مصري لـRT: الغرب يمنع السفن الروسية المحملة بالقمح من التحرك ثم يحمل روسيا أزمة الغذاء العالمية

أكد الخبير الاقتصادي المصري، نور ندا لـRT، أن هناك معايير ومفاهيم مغلوطة في العلاقات الدولية، وأن الغرب يروج الأكاذيب في الأزمة الأوكرانية.

وقال واصفا الولايات المتحدة والغرب بأنهم "أكبر مروجين للكذب فيما يخص معظم المشاكل الدولية والأزمة الأوكرانية على وجه الخصوص، وأنه من الظلم والخطأ تحميل روسيا أزمة الحبوب والغذاء العالمية".

وتساءل مستغربا: "أليس هم من يمنعون سفن النقل الروسية المحملة بالحبوب والغذاء من الإبحار ويحظرون أي دعم أو صيانة لها في معظم موانئ العالم لو غامرت وقامت بالأبحار".

وأشار إلى أن "شركات التأمين ترفض تغطية أية إخطار تتعرض لها السفن الروسية، أو تلك الأجنبية التي تبحر من وإلى الموانئ الروسي".

ونوه إلى أن "البنوك العالمية تمارس حصارا على كافة التعاملات المالية مع روسيا، مع وقف استخدام روسيا لنظام (سويفت) في تعاملاتها الدولية".

وشدد ندا على أن "نصيب أوكرانيا من المحصول العالمي من الحبوب لا يتجاوز 2.5%، أي حوالي 20 مليون طن من إجمالي حوالي 800 مليون طن مجموع الإنتاج العالمي".

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT