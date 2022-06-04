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سي إن إن: واشنطن ولندن وبروكسل تبحث التسوية في أوكرانيا بدون  مشاركتها

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سي إن إن: واشنطن ولندن وبروكسل تبحث التسوية في أوكرانيا بدون  مشاركتها
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أفادت شبكة "سي إن إن" بأن ممثلي الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي عقدواخلال الأسابيع الأخيرة لقاءات لمناقشة التسوية الدبلوماسية في أوكرانيا بدون مشاركتها.

وقالت مصادر لـ"سي إن إن"، إن الأطراف تنظر في الخطة الإيطالية للسلام التي تتضمن حياد أوكرانيا مقابل ضمانات أمنية وإطلاق مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا حول القرم ودونباس.

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وأشارت المصادر إلى أن "أوكرانيا لا تشارك في تلك المناقشات على الرغم من التأكيدات السابقة للولايات المتحدة أنها "لن تناقش أوكرانيا بدون أوكرانيا".

وقالت المصادر إن هناك قلقا متزايدا من أن الأحداث في أوكرانيا "قد تستمر لسنوات إن لم يعد الروس والأوكرانيون إلى طاولة المفاوضات".

المصدر: "نوفوستي"

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