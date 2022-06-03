تراس: العملية الروسية في أوكرانيا تؤثر بشكل خطير على الأمن الغذائي في العالم

قالت وزيرة الخارجية البريطانية إليزابيث تراس، إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، تؤثر بشكل خطير على الأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم.

وذكرت تراس في بيان أصدرته وزارة الخارجية البريطانية يوم الجمعة، أن العملية الروسية لها "عواقب وخيمة على السلام العالمي والازدهار والأمن الغذائي".

كما يشير البيان إلى أن أكثر من 100 يوم من العملية العسكرية الروسية، أجبر أكثر من 6.6 مليون شخص على مغادرة أوكرانيا.

وأشارت تراس إلى أن بريطانيا سلمت "10 آلاف صاروخ" لكييف ضمن برنامج المساعدة العسكرية.

وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أزمة الغذاء في العالم حدثت قبل وقت طويل من بدء العملية الروسية في أوكرانيا، وأصبحت العقوبات الغربية أحد الأسباب الرئيسية لتعطيل الإمدادات الغذائية، مما أدى إلى تفاقم الوضع.

المصدر: تاس