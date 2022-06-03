"بلومبرغ": إدارة بايدن تراجع استراتيجية الأمن القومي بعد العملية الروسية في أوكرانيا

أفادت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن مصدر مطلع بأن النزاع العسكري في أوكرانيا دفع إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، نحو مراجعة استراتيجية الأمن القومي الأمريكي.

وحسب الوكالة، فإن النسخ الأولية من الوثيقة التي لا تزال قيد الإعداد، تظهر كيف تغيرت أولويات الإدارة الأمريكية تبعا لتطور الأحداث في أوكرانيا.

وأشارت "بلومبرغ" إلى أن الإدارة كانت تخطط لنشر الاستراتيجية الجديدة في يناير 2022، لكنها قررت تأجيل النشر عندما بدأ المسؤولون يعتقدون بأن "العملية الروسية" بأوكرانيا واردة، وتجري الآن إعادة كتابة الاستراتيجية إلى درجة كبيرة لتعكس تغير الأوضاع في العالم منذ بدء النزاع.

وذكرت المصادر إلى أنه ليس من الواضح الآن متى سيتم نشر الاستراتيجية الجديدة للأمن القومي، التي لا يزال من الممكن تعديل نسخته الحالية التي لم تنجز بعد.

وحسب مصادر "بلومبرغ"، فإن الاستراتيجية تشدد على أهمية أوروبا وآسيا على حد سواء بالنسبة لمصالح الأمن القومي الأمريكي، ما يمثل تراجعا عن النسخ السابقة التي كانت تركز على الصين وآسيا إلى حد أكبر. وتشيرالوصيقة الجديدة إلى "تشابك" التطورات في آسيا وأوروبا.

ومن المرجح أن تتضمن الاستراتيجية تأكيدا على أن "التحديات" من جانب روسيا في أوروبا ومن جانب الصين في آسيا لا يمكن أن تتعامل واشنطن معها بمفردها.

يذكر أن الإدارات الأمريكية تنشر استراتيجيات للأمن القومي منذ عهد الرئيس رونالد ريغان. وكانت النسخة السابقة من استراتيجية الأمن القومي التي نشرها الرئيس السابق دونالد ترامب تتركز على ضمان "سيادة" أمريكا.

ويتعين على الكونغرس أن يصادق على استراتيجية الأمن القومي بع نشرها من قبل الإدارة. وتهدف الوثيقة إلى مساعدة المشرعين في تقييم أولويات الإدارة في ما يخص رصد الأموال وتوضيح طبيعة علاقات واشنطن مع حلفائها وشركائها من جهة، ومع خصومها من الجهة الأخرى.

المصدر: بلومبرغ