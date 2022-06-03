صحيفة: بوينغ علقت إنتاج "737 ماكس" في مايو بسبب مشاكل التوريد

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن شركة "بوينغ" علقت إنتاج طائراتها "737 ماكس" في مايو 10 أيام، بسبب مشكلات في سلسلة التوريد.

ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله إن حوالي 10 من موردي بوينغ يعانون حاليا من نقص في المواد والعمالة. وتستغرق الطائرات وقتا أطول للاستعداد للتسليم، لذلك تواجه شركة بوينغ صعوبة في تقليل مخزونات طائرات 737 ماكس التي تم الانتهاء من تجهيزها، والتي بلغ عددها حوالي 320 منها في نهاية الربع الأول من العام.

وعلى الرغم من توقف الإنتاج، لم يتوقف العمل في مصنع بوينغ خلال هذه الفترة. كما عانت شركة الطيران الأيرلندية Ryanair من هذا الوضع، مما اضطر إلى تقليص عدد الرحلات الجوية في جدول الصيف، كما تشير الصحيفة.

ووفقا للخبراء، من المتوقع أن تخسر بوينغ حوالي 3.6 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2022. ومن المقرر أن تصدر بوينغ بيانات التسليم النهائية لشهر مايو في وقت لاحق من هذا الشهر.

المصدر: وول ستريت جورنال