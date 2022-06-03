منظمة باكستانية تدعو لإعادة مراسل زار إسرائيل إلى عمله

دعت منظمة غير حكومية التلفزيون الحكومي الباكستاني إلى إعادة أحد مراسليه إلى عمله بعد إقالته بسبب زيارته إلى إسرائيل مع مجموعة معنية بالحوار بين الأديان الشهر الماضي.

ويأتي نداء منظمة "مبادرة المخيريق"، التي تضم أعضاء مسلمين ويهود يقيمون في الولايات المتحدة وحول العالم، بعد أيام من إقالة الصحفي أحمد القريشي من التليفزيون الباكستاني عقب زيارته إلى القدس، حيث التقى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.

وفي وقت لاحق الجمعة، أكد القريشي في رسالة بعث بها إلى الأسوشيتدبرس أن زيارته كانت "من جانب أفراد عاديين، ليس لهم صلات مباشرة بباكستان وسياساتها، وقمت بتغطيتها كصحفي مستقل يعمل في باكستان والمنطقة".

المصدر: أب