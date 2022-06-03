مصدر دبلوماسي: كندا تعتزم احتجاز أكبر طائرة نقل روسية حتى نهاية العملية العسكرية في أوكرانيا

صرح الدبلوماسي الروسي، فلاديمير بروسكورياكوف، بأن السلطات الكندية أعلنت عزمها احتجاز طائرة An-124 روسية، وعلى الأقل حتى نهاية العملية العسكرية في أوكرانيا.

وقال بروسكورياكوف: "وزارة الخارجية الكندية، بالإشارة إلى وزارة النقل، وبشكل عام، موقف الحكومة الفيدرالية، ردت بالرفض القاطع. أي، من حيث المبدأ، صرحت ببساطة بأن هذه المسألة لم تتم مناقشتها، وستبقى الطائرة على الأقل، كما قالوا، حتى انتهاء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. كتبنا مذكرات، ومناشدات رسمية، وتواصلنا مع وزارة الخارجية الكندية أكثر من مرة، لكن هذه كانت النتيجة".

وأضاف: "قدمنا ​​المساعدة للطاقم حتى يتمكنوا من العودة إلى روسيا. وهذا لا يمكن القيام به في وقت واحد. في غضون أسبوعين، في مجموعتين، عاد جميع أفراد الطاقم إلى روسيا وهم جميعا مواطنون روس. لم يكن هناك أي تمييز أو ضغط من السلطات الكندية. لقد أقاموا بهدوء في الفندق ثم غادروا... تم احترام حقوقهم، وكنا على اتصال بهم طوال الوقت".

ومنعت أوتاوا طائرة الشحن الأكبر في العالم والتابعة لشركة "فولغا-دنيبر" ونقلت لكندا اختبارات فيروس كورونا من الصين في 27 فبراير من المغادرة، حيث أغلقت مجالها الجوي أمام الطيران الروسي في نفس اليوم.

وتعد طائرة "روسلان" أكبر طائرة شحن عسكري في العالم، وأقلعت للمرة الأولى عام 1982، وبدأ إنتاجها التجاري في مصنع أوليانوفسك الروسي عام 1984، ليتوقف عام 2004 ومنذ ذلك الحين، خضعت هذه الطائرات للعديد من التعديلات.

المصدر: نوفوستي