70 شركة فنلندية تتأثر بالعقوبات الأوروبية ضد روسيا

أعلنت الجمارك الفنلندية أن الحزمة الجديدة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا ستؤثر على حوالي 70 شركة فنلندية.

وجاء في رسالة نشرت يوم الجمعة على الموقع الإلكتروني للجمارك الفنلندية أن "الحزمة الجديدة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا ستؤثر على الشركات الفنلندية، وتشمل صادرات تبلغ قيمتها حوالي 20 مليون يورو أو أكثر".

وأضافت أن ذلك يأتي بسبب "القيود المفروضة على توريد بعض منتجات الصناعة الكيماوية لروسيا، المنصوص عليها في الحزمة السادسة من العقوبات التي أقرها الاتحاد الأوروبي.

المصدر: وكالة تاس