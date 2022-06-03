ماكرون.. مدة محادثاتي الهاتفية مع بوتين خلال 6 أشهر فاقت الـ100 ساعة

كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن المدة الإجمالية للمحادثات الهاتفية التي أجراها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الأشهر الستة الماضية، لا تقل عن 100 ساعة.

وقال ماكرون في حديث صحفي: "الوضع في أوكرانيا معقد حقا، ولهذا كرست الكثير من الوقت والجهد له".

وحسب قوله، "فمن الصعب بالفعل حساب عدد المحادثات التي أجريتها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ ديسمبر". مؤكدا: "تحدثنا لما لا يقل عن مائة ساعة".

وأضاف أنه لم يخف هذه المفاوضات وأجراها بناء على طلب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وشدد ماكرون على أنه "لا يمكن إذلال روسيا"، لافتا إلى أنه "عندما يتوقف القتال يوما ما، يمكننا تمهيد الطريق للخروج من الأزمة عبر الدبلوماسية... مقتنع بأن على فرنسا أن تلعب دور الوسيط".

المصدر: تاس