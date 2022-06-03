الدفاع الروسية: الغرب بانغماسه الكامل في معاداة روسيا يتغاضى عن جرائم كييف

أكد ميخائيل ميزينتسيف، رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي أن الغرب "بانغماسه الكامل" في معاداة روسيا، يتجاهل جرائم سلطات كييف.

وقال ميزينتسيف: "كل هذا يحدث بموافقة ضمنية من بلدان ما يسمى بالغرب الجماعي، الخدرة بالمزاج المعادي لروسيا، والتي لا تزال تغض الطرف عن جرائم الحرب العديدة التي ارتكبها نظام كييف، ملقية باللوم بطلانا على روسيا".

ولفت إلى أن النازيين يواصلون استخدام البنية التحتية المدنية لأغراض عسكرية وأوضح أنه في بلدة مارتشيخينا بودا بمقاطعة سومي في مبنى المدرسة المحلية، جهزت وحدات من القوات الأوكرانية نقاط إطلاق للنار ومستودع قذائف لراجمات الصواريخ.

وأضاف أن في كراماتورسك بجمهورية دونيتسك الشعبية، تم تجهيز تحصينات من قبل النازيين الجدد في مبنى المدرسة المهنية رقم 65، ونشرت فيها عربات مدرعة ومدفعية من العيار الثقيل.

ولفت إلى أنه في قرية نيقولايفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، قام ممثلو الدفاع الإقليمي الأوكراني بتجهيز مستودعات ذخيرة ونشروا المدفعية في المدرسة رقم 3 ودار الأيتام رقم 7، مؤكدا أن مثل هذه الأعمال تظهر عدم اكتراث السلطات الأوكرانية لمصير المدنيين.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية