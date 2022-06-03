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أرمينيا.. إصابة أكثر من 40 شخصا في اشتباكات بين الشرطة والمحتجين في يريفان

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أرمينيا.. إصابة أكثر من 40 شخصا في اشتباكات بين الشرطة والمحتجين في يريفان
AFP Karen MINASYAN
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أعلنت وزارة الصحة الأرمنية عن إصابة أكثر من 40 شخصا في اشتباكات بين الشرطة والمحتجين عند مقر رئيس الوزراء نيكول باشينيان في العاصمة يريفان.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان لها، يوم الجمعة، أنه تم نقل 42 شخصا إلى المستشفيات، بينهم 22 من أفراد الشرطة.

واتهمت الكتلة البرلمانية لحزب "الاتفاق المدني" الحاكم المعارضة وأحد قادة حزب "طاشناق تسوتيون" ("الاتحاد الثوري")، نائب رئيس البرلمان إيشخان ساغاتيليان، "بالاستفزازات التي أدت إلى الاشتباكات مع الشرطة".

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وقاد ساغاتيليان، يوم الجمعة، مسيرة باتجاه مقر رئيس الوزراء، نيكول باشينيان، لتسليمه مطالب المعارضة بشأن العلاقات مع أذربيجان وتركيا. واندلعت هناك اشتباكات بين المحتجين والشرطة التي استخدمت القنابل الصوتية وقامت بتوقيف عدد من المتظاهرين بعد تعرضها للرشق بالحجارة.

يذكر أن الاحتجاجات في أرمينيا مستمرة منذ منتصف أبريل، حيث دعا باشينيان لخفض سقف المطالب بشأن قضية منطقة قره باغ وتوقيع اتفاق سلام مع أذربيجان.

المصدر: إنترفاكس

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