 
مباشر

مصرع "أول مقاتل فرنسي" في أوكرانيا

أخبار العالم

مصرع
Gettyimages.ru
مصرع "أول مقاتل فرنسي" في أوكرانيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t5wz

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية يوم الجمعة مصرع فرنسي قاتل في أوكرانيا ضد القوات الروسية.

وجاء في بيان للخارجية الفرنسية "تلقينا النبأ المحزن الذي يفيد بوفاة فرنسي متأثرا بجروحه في معارك في أوكرانيا".

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس قال مصدر أمني إن الرجل "مقاتل ذهب بصفة متطوع" إلى أوكرانيا ولم تكشف هوية الفرنسي ولا المكان الذي قتل فيه.

وكانت إذاعة "أوروبا 1" الفرنسية قد أشارت إلى مقتل "أول مقاتل فرنسي" في أوكرانيا، مشيرة إلى أنه قضى متأثرا بجروح أصيب بها في قصف مدفعي في منطقة خاركوف شمال شرق أوكرانيا.

وأشارت إلى أنه التحق بما يسمى "الفيلق الدولي للدفاع عن أوكرانيا وكان يشارك في معارك ضد الجيش الروسي".

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا