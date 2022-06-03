وكالة: الشرطة الإيرانية تعتقل شابا بعد هجوم على داعية

أفادت وكالة "فارس" الإيرانية بأن قوات الأمن اعتقلت الجمعة شابا عقب هجوم على داعية بارز في محافظة أصفهان وسط البلاد.

وذكرت الوكالة أن الشاب المجهول دنا من ممثل المرشد الأعلى الإيراني وخطيب الجمعة في أصفهان، يوسف طباطبائي نجاد، أثناء حديثه إلى بعض المصلين بعد صلاة الجمعة وحاول طعنه في رقبته بـ"أداة معدنية حادة".

وأشارت إلى أن حراس المسجد احتجزوه بسرعة، وأن القضية قيد التحقيق.

وأظهر مقطع مصور بثته وسائل إعلام إيرانية في وقت لاحق طباطبائي نجاد، وهو سالما ولم يمسسه سوء، ويقول إن المهاجم شاب في العشرينيات من العمر على ما يبدو.

المصدر: أ ب