بوتين: الدول الغربية ارتكبت الكثير من الأخطاء

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الدول الغربية ارتكبت الكثير من الأخطاء بحق نفسها، وتبحث عن جهة تلومها على خطاياها، معتبرة أن روسيا هي المرشح الأنسب لذلك.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، في مقابلة مع قناة "روسيا -1" التلفزيونية متحدثا عن الوضع بشأن الأغذية والأسمدة: "لقد ارتكب شركاؤنا بحق أنفسهم الكثير من الأخطاء، وهم الآن يبحثون عن جهة يلومونها. وبالطبع، بهذا المعنى، فإن المرشح الأكثر ملاءمة.. هو روسيا".

المصدر: "روسيا -1"