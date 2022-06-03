صحيفة تركية: أردوغان وجه بصنع 50 مزهرية ضخمة لإهدائها لرؤساء العالم

كلف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، فنان الفخار التركي، أحمد طوشهومجو، بصنع 50 مزهرية ضخمة لإهدائها لرؤساء العالم، وفق صحيفة "زمان" المعارضة.

وحسب "زمان"، فقد سبق وصنع فنان الفخار أحمد طوشهومجو، الذي يعيش في في منطقة مينيمن بإزمير، مزهرية ضخمة تحمل شعار حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، تخليدا لذكرى زيارة أردوغان إلى منطقته في نوفمبر الماضي.

وقدم طوشهومجو المزهرية التي يبلغ طولها 2 مترا وعرض 50 سم إلى أردوغان، الذي زاره مع البرلماني عن حزب "العدالة والتنمية" حمزة داغ ونائب رئيس بلدية مينيمن أيدين بهليفان.

وأوضح طوشهومجو أن "المزهرية أعجبت أردوغان كثيرا، لذلك أمرني بصنع 50 مزهرية أخرى لتقديمها هدية لرؤساء العالم".

وأضاف طوشهومجو: "اعجاب الرئيس بالمزهرية أسعدني كثيرا، وجعلني أشعر بالفخر، لم يكن يتوقع مثل هذا العمل، وكان سعيدًا جدًا. سألني أن أصنع 50 مزهريات".

وتابع صانع الفخار: "نأمل أن نقدم فخار مينيمن لجميع قادة العالم من مينيمن. إذا واصلت إنتاج جميع المزهريات دون توقف، فسوف يستغرق الأمر من 6 إلى 7 أشهر".

المصدر: "زمان" التركية