مشرعو ألمانيا يصوتون لتمويل ضخم للجيش بقيمة 100 مليار يورو

أقر المشرعون الألمان تمويلا ضخما للجيش بقيمة 100 مليار يورو، ممهدين الطريق لحملة شراء ضخمة بعد 3 أشهر على بدء العملية الروسية في أوكرانيا.

وحظي القرار بدعم واسع في الغرفة الأدنى للبرلمان الألماني بعد أن أجرى التحالف الحاكم للمستشار أولاف شولتس مفاوضات مطولة مع كتلة الاتحاد المعارضة الرئيسية.

وصوتت أغلبية مؤلفة من 593 نائبا لصالح التمويل، وعارض 80 نائبا وامتنع 7 عن التصويت، فيما لا يزال القرار بحاجة لموافقة الغرفة العليا للبرلمان التي تمثل حكومات الولايات الألمانية.

وأعلن شولتس عن التمويل في فبراير الماضي، بعد أيام من بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وقال: "ألمانيا ستنفق الآن أكثر من 2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، وهو هدف وضعه حلف شمال الأطلسي (الناتو) وتباطأ تحقيقه طويلا".

واتفقت الحكومة والمعارضة، على أن "يفي الإنفاق على الدفاع بواقع 2% بمتوسط عدة سنوات بمساعدة من التمويل الخاص"، واعترف المسؤولون بأن "الجيش الألماني عانى لسنوات من الإهمال، وخاصة بسبب المعدات المتهالكة القديمة سيئة الأداء".

وتبادل الحزب "الديمقراطي الاجتماعي" من يسار الوسط، الذي ينتمي إليه شولتس، و"الاتحاد" الذي قاد الحكومة لـ16 عاما تحت قيادة المستشارة السابقة أنغيلا ميركل الاتهامات بسبب ذلك.

المصدر: "أ ب"