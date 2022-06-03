مقتل شخصين بانفجار قرب "آزوفستال" في ماريوبول

لقي شخصان أحدهما طفل مصرعهما بانفجار يرجح أنه نجم عن لغم بحري قبالة شاطئ رملي بمحاذاة شارع بولشايا مورسكايا في ماريوبول، حسب مقر الدفاع الإقليمي بجمهورية دونيتسك الشعبية.

في وقت سابق، أفاد مراسل "نوفوستي" بأن انفجارا وقع في البحر، على بعد بضع عشرات من الأمتار من شاطئ ماريوبول، في مكان غير بعيد عن مصنع "آزوفستال"، ومن المرجح أن يكون ناجما عن لغم بحري.

وقالت قناة "تلغرام" التابعة لمقر الدفاع الإقليمي: "نتيجة انفجار في منطقة شاطئ رملي عند شارع بولشايا مورسكايا، قتل شخصان أحدهما طفل".

المصدر: نوفوستي